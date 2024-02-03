Колишній розвідник став новим послом Сербії в Чорногорії

Новий посол Сербії в Чорногорії Небойша Родич офіційно вступив на посаду 2 лютого – попередні три роки Сербія не мала посла в Чорногорії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив "Балканський оглядач".

Родич офіційно розпочав виконувати свої обов’язки після вручення вірчих грамот президенту Чорногорії Якову Мілатовичу в резиденції в Цетіньє.

Президент Сербії Александр Вучич призначив Родича послом в Чорногорії наприкінці минулого року.

У листопаді 2020 року колишня влада Демократичної партії соціалістів вислала тодішнього сербського посла Владіміра Божовича за порушення Віденської конвенції.

Белград у відповідь вирішив вислати посла Чорногорії Тарзана Мілошевича.

Відтоді призначення послів було одним із відкритих питань у відносинах двох країн.

З 2012 по 2013 рік новопризначений посол Сербії в Чорногорії Небойша Родич обіймав посаду директора Агентства безпеки та розвідки Сербії, у 2014 році був міністром оборони, потім послом Сербії в Азербайджані та Австрії.