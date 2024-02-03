Бывший разведчик стал новым послом Сербии в Черногории

Новый посол Сербии в Черногории Небойша Родич официально вступил в должность 2 февраля – предыдущие три года Сербия не имела посла в Черногории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил "Балканский обозреватель".

Родич официально приступил к исполнению своих обязанностей после вручения верительных грамот президенту Черногории Якову Милатовичу в резиденции в Цетинье.

Президент Сербии Александр Вучич назначил Родича послом в Черногории в конце прошлого года.

В ноябре 2020 года бывшая власть Демократической партии социалистов выслала тогдашнего сербского посла Владимира Божовича за нарушение Венской конвенции.

Белград в ответ решил выслать посла Черногории Тарзана Милошевича.

С тех пор назначение послов было одним из открытых вопросов в отношениях двух стран.

С 2012 по 2013 год новоназначенный посол Сербии в Черногории Небойша Родич занимал должность директора Агентства безопасности и разведки Сербии, в 2014 году был министром обороны, затем послом Сербии в Азербайджане и Австрии.