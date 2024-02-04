Джонсон: Палата представителей США рассмотрит помощь Израилю отдельным проектом

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Джонсон в субботу заявил, что Палата представителей рассмотрит помощь Израилю в отдельном законопроекте.

"Учитывая неспособность Сената вовремя обеспечить движение соответствующего законодательства, и учитывая сложные обстоятельства, в которых находится Израиль, Палата представителей берет на себя лидерскую роль", – заявил Джонсон.

При этом на следующей неделе в Сенате планируется голосование за пакетный проект, куда включена в том числе помощь для Украины и Израиля вместе с решением по южной границе – главной темы споров между республиканцами и демократами. По этому проекту давно идут интенсивные переговоры.

Однако республиканцы в Палате представителей заранее выразили недовольство, а спикер Майк Джонсон ранее говорил, что если финальный текст окажется таким, как известно из слухов, то у него не будет шансов на одобрение Палатой представителей.

Пока неизвестно, вынесет ли на голосование отдельный проект по Израилю лидер большинства в Сенате Чак Шумер, если его одобрят в Палате представителей.

В Белом доме отмечали, что не обсуждают с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирования для Украины и Израиля.