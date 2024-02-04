У Фінляндії за тиждень до другого туру президентських виборів 30% вже проголосували

Вже 30% фінських виборців скористалися можливістю завчасного голосування у другому турі президентських виборів, основний день голосування у якому – 11 лютого.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Станом на 11 годину ранку у неділю завчасно віддали голос 29,2% виборців, це майже 1,25 млн осіб. Темпи завчасного голосування у другому турі вже помітно вищі, аніж під час першого.

Завчасне голосування у другому турі триває до вівторка включно, а основний день голосування на виборчих дільницях – наступна неділя, 11 лютого.

Як відомо, у другому турі президентських виборів у Фінляндії змагаються представник керівної "Національної коаліції" Александр Стубб і представник "Зелених", попередній очільник МЗС Пекка Хаавісто. Соцопитування прогнозують перемогу Стуббу.

Детальніше про них читайте у статті "Вибори без шансів для Росії".