В Финляндии за неделю до второго тура президентских выборов уже проголосовали 30% избирателей

Уже 30% финских избирателей воспользовались возможностью заблаговременного голосования во втором туре президентских выборов, основной день голосования в котором – 11 февраля.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 11 часов утра в воскресенье заблаговременно отдали голос 29,2% избирателей, это почти 1,25 млн человек. Темпы заблаговременного голосования во втором туре уже заметно выше, чем во время первого.

Заблаговременное голосование во втором туре продолжается до вторника включительно, а основной день голосования на избирательных участках – следующее воскресенье, 11 февраля.

Как известно, во втором туре президентских выборов в Финляндии соревнуются представитель правящей "Национальной коалиции" Александр Стубб и представитель "Зеленых", предыдущий глава МИД Пекка Хаависто. Соцопросы прогнозируют победу Стуббу.

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