У Грузії затримали членів злочинної групи, що виманила мільйонні суми у європейців

Грузинська прокуратура повідомила про затримання семи підозрюваних у причетності до роботи шахрайських кол-центрів, через які виманили мільйони франків у швейцарських інвесторів.

Про це повідомляє SOVA, пише "Європейська правда".

Операція стала результатом співпраці з низкою європейських агентств і є частиною триваючого розслідування щодо транснаціональних шахрайських кол-центрів, яке ведеться з літа у співпраці зі швейцарськими відомствами та Євроюстом.

Грузинські правоохоронці провели обшуки у низці офісів у Тбілісі і домівках десятків підозрюваних, вилучили численні носії інформації, документи і великі кошти готівкою.

У прокуратурі заявили, що виявлена злочинна група створила в країні компанії, відповідні сайти і організувала роботу кол-центрів для пошуку "клієнтів". Шахраї вдавали з себе надійні інвестиційні компанії і пропонували різні операції, а з початком співпраці обманювали клієнтів і далі відмивали отримані кошти.

Слідство вважає, що всього зловмисники заволоділи кількома мільйонами швейцарських франків, які належали громадянам Швейцарії.

Рахунки і нерухомість у власності компаній, які вважають частиною схеми, заарештували.

Підозрюваним учасникам групи загрожує 9-12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Німеччині повідомляли про різке збільшення в обігу кількості фальшивих банкнот.

Тим часом у Франції ув'язнили братів, які на тисячі євро надурили літніх людей під виглядом фахівців з боротьби із блощицями.