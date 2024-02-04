В Грузии задержали членов преступной группы, которая выманила миллионные суммы у европейцев

Грузинская прокуратура сообщила о задержании семи подозреваемых в причастности к работе мошеннических колл-центров, через которые выманили миллионы франков у швейцарских инвесторов.

Об этом сообщает SOVA, пишет "Европейская правда".

Операция стала результатом сотрудничества с рядом европейских агентств и является частью продолжающегося расследования в отношении транснациональных мошеннических колл-центров, которое ведется с лета в сотрудничестве со швейцарскими ведомствами и Евроюстом.

Грузинские правоохранители провели обыски в ряде офисов в Тбилиси и домах десятков подозреваемых, изъяли многочисленные носители информации, документы и крупные средства наличными.

В прокуратуре заявили, что выявленная преступная группа создала в стране компании, соответствующие сайты и организовала работу колл-центров для поиска "клиентов". Мошенники представляли из себя надежные инвестиционные компании и предлагали различные операции, а с началом сотрудничества обманывали клиентов и дальше отмывали полученные средства.

Следствие считает, что всего злоумышленники завладели несколькими миллионами швейцарских франков, которые принадлежали гражданам Швейцарии.

Счета и недвижимость в собственности компаний, которые считают частью схемы, арестовали.

Подозреваемым участникам группы грозит 9-12 лет лишения свободы.

Напомним, в Германии сообщали о резком увеличении в обращении количества фальшивых банкнот.

Тем временем во Франции приговорили к заключению братьев, которые на тысячи евро обманули пожилых людей под видом специалистов по борьбе с клопами.