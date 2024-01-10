У Франції ув’язнили двох братів, які дурили літніх людей через "клопоманію"

Суд у Франції 10 січня визнав винними двох братів, 27-річного Алексіса С. і 34-річного Доменіко С., у шахрайстві, завдяки якому вони виманили тисячі євро в літніх людей, продаючи їм препарати для нібито позбавлення від клопів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Згідно з матеріалами справи, чоловіки телефонували жертвам – жінкам віком від 77 до 93 років – під виглядом представників служб охорони здоров’я Страсбурга й заявляли про нібито "нашестя" клопів у їхньому районі.

Користуючись страхом перед клопами, чоловіки заходили до своїх жертв, де робили вигляд, що дезінфікують приміщення від клопів, і давали нібито мазь проти цих комах. Насправді це був звичайний крем із запахом евкаліпта.

Свої послуги двоє братів нібито продавали за 5 євро, але приймали оплату лише через кредитні картки, з яких стягували сотні євро за кожен "сеанс".

Поліція ідентифікувала підозрюваних після дев'яти скарг, встановила за ними спостереження і заарештувала їх у грудні, коли вони виходили з будинку своєї останньої жертви.

Загалом зловмисники вкрали 13,2 тисячі євро в дев'яти позивачів, але вважається, що жертвами шахрайства стали ще десятки людей. Суд присудив обом два роки позбавлення волі включно з роком умовно й зобов’язав сплатити по 5000 євро штрафу.

У жовтні Францію охопив ажіотаж через повідомлення про нібито нашестя клопів – цих комах виявляли у школах, поїздах, лікарнях і кінотеатрах. Тодішній міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо запевнив, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.

Фахівці вказували, що за останнє десятиліття кількість випадків зараження клопами неухильно зростала по всьому світу, що пов'язано з підвищенням температури, поширенням туризму і забороною на деякі хімічні речовини, які раніше використовувалися для знищення клопів.