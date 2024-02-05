СМИ: Франция вызывает посла РФ из-за гибели волонтеров в Бериславе

Посол России во Франции Алексей Мешков будет вызван в этот понедельник, 5 февраля, в Министерство иностранных дел Франции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает канал BFMTV со ссылкой на дипломатический источник.

Послу должны заявить об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли двое французских гуманитарных работников в Украине.

Париж "также осудит возобновление дезинформации, направленной против Франции", добавил тот же источник, через несколько дней после того, как Министерство вооруженных сил обнаружило "скоординированный маневр России" по распространению ложной информации, касающейся Франции.

Напряженность в отношениях между Францией и Россией в последнее время возросла, когда Москва обвинила Францию в "милитаристском безумии" после объявлений о новых поставках оружия Киеву.

Франция также ожидает, что станет мишенью для новой волны российской дезинформации, в то время как в феврале ожидается визит президента Эмманюэля Макрона в Украину.

Напомним, вечером 1 февраля глава Херсонской ОВА сообщил, что в результате российского обстрела в Бериславе погибли двое волонтеров – граждан Франции и еще трое их коллег получили ранения, пострадал также активист украинского представительства организации.

На инцидент отреагировали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

Париж осудил акт "варварства" со стороны Москвы. Антитеррористическая прокуратура начала расследование в пятницу вечером.