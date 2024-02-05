Генерал Бундесвера: Украине необходимо мобилизовать больше людей

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет Спецштаб Украины в Министерстве обороны Германии и координирует поддержку Киева, считает, что Украине нужна мобилизация для восполнения потерь на поле боя и восстановления боевых подразделений.

Об этом он рассказал в интервью RND, сообщает "Европейская правда".

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат – хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем судить", – сказал Фройдинг.

Он подчеркнул, что мобилизация также необходима, поскольку некоторые из подразделений находятся на фронте уже 24 месяца и их придется восстанавливать.

"Тип и масштабы мобилизации сейчас обсуждают в Украине. Это политический и социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация в Украине также играет определенную роль", – сказал немецкий генерал.

Он добавил, что в контексте мобилизации украинцы должны уделять много внимания и экономической жизнеспособности государства.

Напомним, Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.

Подробно о нем читайте в объяснении "Украинской правды".