В Італії чоловік випадково дізнався, що 40 років тому "побрався" із шотландцем

Житель італійського міста Козенца випадково виявив, що в цивільному реєстрі він понад 40 років перебуває у шлюбі з чоловіком із Шотландії.

Про це, як пише "Європейська правда", розповіло видання Il Messaggero.

Чоловік на ім’я Джованні, який відмовився називати своє прізвище журналістам, розповів, що про свій "шлюб" довідався, коли звернувся до муніципального органу Козенци для отримання свідоцтва про шлюб.

Італієць, який тривалий час перебуває у шлюбі з жінкою, отримав необхідний документ. Але там же з’ясувалось, що у базі даних Міністерства внутрішніх справ Італії він також фігурує як член подружжя разом із Браяном Джейсоном Макінтайром.

Цей "шлюб" був укладений у серпні 1982 року – тоді, коли в Італії не були легалізовані партнерства для одностатевих пар. До того ж, Джованні стверджує, що ніколи не чув про Макінтайра.

"Судячи з імені, він є громадянином Шотландії, але ми не знайшли ніякої іншої інформації про нього, ні номера соціального страхування, ні дати народження. Помилка, ймовірно, була допущена муніципалітетом Козенци, і ніхто не помітив її протягом цілих 42 років", – вважає він.

Нагадаємо, минулого року суд італійської Павії став на бік 75-річної жінки, яка хотіла виселити з дому двох синів віком 40 й 42 років з огляду на те, що вони не допомагають їй ані фінансово, ані в хатній роботі.