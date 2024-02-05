В Италии мужчина случайно узнал, что 40 лет назад "обручился" с шотландцем

Житель итальянского города Козенца случайно обнаружил, что в гражданском реестре он более 40 лет находится в браке с мужчиной из Шотландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказало издание Il Messaggero.

Мужчина по имени Джованни, который отказался называть свою фамилию журналистам, рассказал, что о своем "браке" узнал, когда обратился в муниципальный орган Козенцы для получения свидетельства о браке.

Итальянец, который длительное время находится в браке с женщиной, получил необходимый документ. Но там же выяснилось, что в базе данных Министерства внутренних дел Италии он также фигурирует как супруг вместе с Брайаном Джейсоном Макинтайром.

Этот "брак" был заключен в августе 1982 года – тогда, когда в Италии не были легализованы партнерства для однополых пар. К тому же, Джованни утверждает, что никогда не слышал о Макинтайре.

"Судя по имени, он является гражданином Шотландии, но мы не нашли никакой другой информации о нем, ни номера социального страхования, ни даты рождения. Ошибка, вероятно, была допущена муниципалитетом Козенцы, и никто не заметил ее в течение целых 42 лет", – считает он.

Напомним, в прошлом году суд итальянской Павии принял сторону 75-летней женщины, которая хотела выселить из дома двух сыновей в возрасте 40 и 42 лет ввиду того, что они не помогают ей ни финансово, ни в домашней работе.