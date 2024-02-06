Розвідка Британії розповіла про вплив знищення катера "Івановєц" на флот РФ

Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив на Чорноморський флот РФ знищення російського катера "Івановєц", відповідальність за яке взяло на себе Головне управління розвідки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в новому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Цілком ймовірно, що знищення катера матиме вплив на елементи командування та управління Чорноморського флоту, а також, можливо, змусить його переоцінити свою маневреність поблизу Західного Криму", – вказує відомство.

В Міноборони Британії описали відео з відкритих джерел, де можна побачити, що надводні дрони успішно завдали удару по кораблю, додавши, що це призвело до великої пробоїни, яка "майже напевно призвела до затоплення корабля".

Описуючи характеристики судна, британська розвідка пояснила, що його складна система зв'язку дозволяє надсилати дані наведення на інші кораблі, гелікоптери та патрульні літаки дальнього радіуса дії, а також отримувати їх від них.

Аналітики зазначили, що цей останній успіх України підкреслює постійну вразливість російських військових кораблів, що діють в Чорному морі.

"Проте майже напевно російський флот все ще здатний виконувати три свої основні завдання в Чорному морі: удари на великі відстані, патрулювання та підтримка", – йдеться в огляді.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.

У четвер Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі Чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії заявила, що РФ доведеться зменшити внесок до фонду, який все більше використовується для фінансування її війни в Україні через невідповідність між запланованими бюджетними доходами і витратами.