Разведка Британии рассказала о влиянии уничтожения катера "Ивановец" на флот РФ

Разведка Великобритании проанализировала влияние на Черноморский флот РФ уничтожения российского катера "Ивановец", ответственность за которое взяло на себя Главное управление разведки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Вполне вероятно, что уничтожение катера окажет влияние на элементы командования и управления Черноморского флота, а также, возможно, заставит его переоценить свою маневренность вблизи Западного Крыма", – указывает ведомство.

В Минобороны Британии описали видео из открытых источников, где можно увидеть, что надводные дроны успешно нанесли удар по кораблю, добавив, что это привело к большой пробоине, которая "почти наверняка привела к затоплению корабля".

Описывая характеристики судна, британская разведка пояснила, что его сложная система связи позволяет отправлять данные наведения на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего радиуса действия, а также получать их от них.

Аналитики отметили, что этот последний успех Украины подчеркивает постоянную уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море.

"Однако почти наверняка российский флот все еще способен выполнять три свои основные задачи в Черном море: нанесение ударов на большие расстояния, патрулирование и поддержка", – говорится в обзоре.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский ракетный катер "Ивановец" затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников.

В четверг Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Для оккупантов потеря ракетного катера "Ивановец" является существенной, поскольку в составе Черноморского флота РФ таких катеров всего три.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании заявила, что РФ придется уменьшить взнос в фонд, который все больше используется для финансирования ее войны в Украине, из-за несоответствия между запланированными бюджетными доходами и расходами.