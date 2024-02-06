Головній фігурантці "Катаргейту" пригрозили в’язницею через розмови з журналістами

Єві Кайлі, головній підозрюваній у корупційному скандалі "Катаргейт", загрожує повернення до в'язниці, якщо вона продовжить говорити про цю справу зі ЗМІ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на адвокатів Кайлі.

Гонсало Бойє, один з адвокатів Кайлі, написав електронного листа депутатам Європарламенту з комітету з правових питань у понеділок у другій половині дня, заявивши, що колишній віцепрезидентці парламенту "загрожує повернення до в'язниці, якщо вона зробить будь-який коментар, прямий чи непрямий, про свою справу в ЗМІ".

До електронного листа Бойє додав судовий наказ слідчого судді, відповідальної за цю справу, Орелі Дежаффе, який вона надіслала 22 грудня після того, як Кайлі виступила на свій захист у численних ЗМІ, в тому числі на бельгійському телеканалі RTL.

Кайлі є однією з головних підозрюваних у скандалі "Катаргейт" і їй висунуті попередні звинувачення в корупції, відмиванні грошей та участі в злочинній організації, зазначає суддя у своєму листі, додаючи, що існує "умова заборони контактів з пресою щодо всього, що пов'язано з поточним розслідуванням, яке... триває і має продовжуватися в спокійному кліматі".

У вівторок депутати Європарламенту проголосують за пропозицію про зняття імунітету з Кайлі в окремій справі, пов'язаній з передбачуваним нецільовим використанням нею парламентського бюджету.

За даними Європейської прокуратури, Кайлі звинувачують у шахрайському витрачанні від 120 до 150 тисяч євро державних коштів, і якщо її визнають винною, їй загрожує від 5 до 15 років ув'язнення. Спроба Кайлі домогтися закриття справи в Суді ЄС провалилася минулого місяця.

Заклик уникати контактів зі ЗМІ є однією з п'яти умов, яких Кайлі повинна була дотримуватися з моменту звільнення з в'язниці у квітні минулого року, включаючи те, що вона повинна уникати будь-яких контактів з іншими підозрюваними у справі, за винятком "членів її найближчого оточення (її супутника Франческо Джорджі та його батьків)".

Нагадаємо, у грудні 2022 року Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європейським парламентом, у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топхабарництва у Європарламенті.