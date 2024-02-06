Главной фигурантке "Катаргейта" пригрозили тюрьмой из-за разговоров с журналистами

Еве Кайли, главной подозреваемой в коррупционном скандале "Катаргейт", грозит возвращение в тюрьму, если она продолжит говорить об этом деле со СМИ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на адвокатов Кайли.

Гонсало Бойе, один из адвокатов Кайли, написал электронное письмо депутатам Европарламента из комитета по правовым вопросам в понедельник во второй половине дня, заявив, что бывшему вице-президенту парламента "грозит возвращение в тюрьму, если она сделает любой комментарий, прямой или косвенный, о своем деле в СМИ".

К электронному письму Бойе добавил судебный приказ следственного судьи, ответственной за это дело, Орели Дежаффе, который она прислала 22 декабря после того, как Кайли выступила в свою защиту в многочисленных СМИ, в том числе на бельгийском телеканале RTL.

Кайли является одной из главных подозреваемых в скандале "Катаргейт" и ей выдвинуты предварительные обвинения в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации, отмечает судья в своем письме, добавляя, что существует "условие запрета контактов с прессой в отношении всего, что связано с текущим расследованием, которое... продолжается и должно продолжаться в спокойном климате".

Во вторник депутаты Европарламента проголосуют за предложение о снятии иммунитета с Кайли в отдельном деле, связанном с предполагаемым нецелевым использованием ею парламентского бюджета.

По данным Европейской прокуратуры, Кайли обвиняют в мошенническом расходовании от 120 до 150 тысяч евро государственных средств, и если ее признают виновной, ей грозит от 5 до 15 лет заключения. Попытка Кайли добиться закрытия дела в Суде ЕС провалилась в прошлом месяце.

Призыв избегать контактов со СМИ является одним из пяти условий, которые Кайли должна была соблюдать с момента освобождения из тюрьмы в апреле прошлого года, включая то, что она должна избегать любых контактов с другими подозреваемыми по делу, за исключением "членов ее ближайшего окружения (ее спутника Франческо Джорджи и его родителей)".

Напомним, в декабре 2022 года Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.