В Іспанії фермери на знак протесту заблокували основні траси

Іспанські фермери у вівторок заблокували рух на деяких головних автомагістралях країни, приєднавшись до колег в інших європейських країнах, які протестують проти високих витрат, бюрократії та конкуренції з боку країн, що не входять до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"З різними відтінками, в усьому Європейському Союзі ми маємо однакові проблеми", – сказав Донасіано Духо, віцепрезидент ASAJA, однієї з найбільших фермерських асоціацій Іспанії.

фото Okdiario

ASAJA та інші асоціації закликали до протестів з четверга, але у вівторок багато фермерів виїхали на дороги на своїх тракторах, ускладнивши рух по всій країні від Севільї і Гранади на півдні до Жирони біля французького кордону.

"Сільська місцевість сита по горло", – сказав Духо.

У Жироні можна було побачити трактори, які збиралися напередодні дня протестів, з плакатами, на яких було написано: "Без фермерів немає їжі".

Як і їхні колеги у Франції, Бельгії, Італії та Португалії, іспанські фермери скаржаться на зростаючу вагу європейської бюрократії, низькі ціни на продукцію та зростання витрат.

Вони кажуть, що жорсткі правила, накладені на фермерів ЄС з метою захисту навколишнього середовища, роблять їх менш конкурентоспроможними, ніж їхні колеги в інших регіонах, таких як Латинська Америка або європейськими країнами, що не входять до ЄС.

За останні кілька днів блокади у Франції та Бельгії подекуди переростали у жорстокі сутички з поліцією.

У вівторок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що вона відкличе суперечливий законопроєкт, який мав на меті скоротити використання хімічних пестицидів у сільському господарстві, але зіткнувся з неприйняттям, в тому числі з боку фермерів.