В Испании фермеры в знак протеста заблокировали основные трассы

Испанские фермеры во вторник заблокировали движение на некоторых главных автомагистралях страны, присоединившись к коллегам в других европейских странах, которые протестуют против высоких затрат, бюрократии и конкуренции со стороны стран, не входящих в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"С разными оттенками, во всем Европейском Союзе мы имеем одинаковые проблемы", – сказал Донасиано Духо, вице-президент ASAJA, одной из крупнейших фермерских ассоциаций Испании.

ASAJA и другие ассоциации призывали к протестам с четверга, но во вторник многие фермеры выехали на дороги на своих тракторах, затруднив движение по всей стране от Севильи и Гранады на юге до Жироны у французской границы.

"Сельская местность сыта по горло", – сказал Духо.

В Жироне можно было увидеть тракторы, которые собирались накануне дня протестов, с плакатами, на которых было написано: "Без фермеров нет еды".

Как и их коллеги во Франции, Бельгии, Италии и Португалии, испанские фермеры жалуются на растущий вес европейской бюрократии, низкие цены на продукцию и рост расходов.

Они говорят, что жесткие правила, наложенные на фермеров ЕС с целью защиты окружающей среды, делают их менее конкурентоспособными, чем их коллеги в других регионах, таких как Латинская Америка или европейскими странами, не входящими в ЕС.

За последние несколько дней блокады во Франции и Бельгии иногда перерастали в жестокие столкновения с полицией.

Во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что она отзовет противоречивый законопроект, который имел целью сократить использование химических пестицидов в сельском хозяйстве, но столкнулся с неприятием, в том числе со стороны фермеров.