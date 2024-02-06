З найвищої гори Австрії врятували двох чехів, які застрягли там на дві доби

Поліція австрійської землі Каринтія 6 лютого змогла дістатись до двох чеських альпіністів, які з неділі перебували на найвищій горі країни Гроссглокнер і через травму не могли самотужки спуститись.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Поліція Каринтії розповіла, що ввечері 4 лютого отримала екстрене повідомлення від двох альпіністів віком 25 і 39 років, які зазнали травми внаслідок каменепаду на північному боці Гроссглокнера.

Обоє чоловіків – спершу помилково стверджувалось, що вони є громадянами Словаччини – сказали, що змогли самостійно дістатися до табору на висоті 3205 метрів над рівнем моря, але спуститись самостійно далі не змогли.

На порятунок альпіністів відправили вертоліт, але через сильний вітер він ані в неділю, ані в понеділок не зміг дістатись чоловіків.

Фото: Поліція Каринтії

Рятувальна операція завершилась успішно вранці 6 лютого, коли гелікоптер за допомогою лебідки забрав альпіністів і доправив до лікарні. Про стан чоловіків поліція Каринтії додатково не повідомляла.

Фото: Поліція Каринтії

Гроссглокнер – найвища гора Австрії, розташована на кордоні Каринтії та Східного Тіролю, яка сягає майже 3800 метрів заввишки.

Як повідомлялось, на австрійському гірськолижному курорті Зальбах-Гінтерглемм внаслідок нещасного випадку загинув громадянин Нідерландів.