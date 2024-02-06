С самой высокой горы Австрии спасли двух чехов, которые застряли там на двое суток

Полиция австрийской земли Каринтия 6 февраля смогла добраться до двух чешских альпинистов, которые с воскресенья находились на самой высокой горе страны Гроссглокнер и из-за травмы не могли самостоятельно спуститься.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Полиция Каринтии рассказала, что вечером 4 февраля получила экстренное сообщение от двух альпинистов в возрасте 25 и 39 лет, которые получили травмы в результате камнепада на северной стороне Гроссглокнера.

Оба мужчины – сначала ошибочно утверждалось, что они являются гражданами Словакии – сказали, что смогли самостоятельно добраться до лагеря на высоте 3205 метров над уровнем моря, но спуститься самостоятельно дальше не смогли.

На спасение альпинистов отправили вертолет, но из-за сильного ветра он ни в воскресенье, ни в понедельник не смог добраться до мужчин.

ФОТО: ПОЛИЦИЯ КАРИНТИИ

Спасательная операция завершилась успешно утром 6 февраля, когда вертолет с помощью лебедки забрал альпинистов и доставил в больницу. О состоянии мужчин полиция Каринтии дополнительно не сообщала.

ФОТО: ПОЛИЦИЯ КАРИНТИИ

Гроссглокнер – самая высокая гора Австрии, расположенная на границе Каринтии и Восточного Тироля, которая достигает почти 3800 метров высотой.

Как сообщалось, на австрийском горнолыжном курорте Зальбах-Гинтерглемм в результате несчастного случая погиб гражданин Нидерландов.