ЗМІ анонсували чергові перестановки в уряді Франції

Президент Франції Емманюель Макрон і новий прем'єр-міністр країни Габріель Атталь готують чергові кадрові зміни в уряді, які можуть оголосити найближчим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили джерела агентства AFP.

За даними AFP, Атталь може оголосити про перестановки у французькому уряді вже в середу, 7 лютого. Серед іншого, вони можуть стосуватись призначення 14 молодших міністрів, чиї посади досі не заповнені.

Але співрозмовники агентства припускають, що також може йтись і про масштабніші кадрові рішення. Серед іншого, вони вказують на можливість звільнення міністерки спорту й освіти Амелі Удеа-Кастери, яка потрапила у скандал через скарги на державну школу, звідки забрала сина.

Також, пише AFP, не виключене призначення в уряд одного з ключових соратників Макрона – лідера центристської партії MoDem Франсуа Байру, якого нещодавно виправдали за звинуваченнями у шахрайстві.

Спочатку з'явилися припущення, що Байру може повернутися на посаду міністра освіти Франції замість Удеа-Кастери, але деякі джерела AFP припустили, що Макрон віддасть перевагу іншій кандидатурі.

Нагадаємо, колишнього міністра освіти Габріеля Атталя призначили прем’єром на початку січня, він став наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки.

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