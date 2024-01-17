Більшість французів – за відставку міністерки, яка втрапила у скандал через навчання дітей

Понад половина французів підтримують відставку нової міністерки освіти та спорту Амелі Удеа-Кастера на тлі скандалу, пов’язаного з тим, що вона віддала своїх дітей до приватної школи через нібито неправдиві скарги на державну.

Про це свідчить опитування дослідницької фірми Elabe на замовлення телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 53% респондентів вважають, що Удеа-Кастера повинна скласти повноваження міністерки в уряді Франції.

До того ж, 52% французів не погоджуються з розширенням сфери Міністерства освіти на спорт у новому уряді Габріеля Атталя, і лише 21% назвав таке рішення правильним.

Амелі Удеа-Кастера викликала скандал минулого тижня своїми коментарями про приватну освіту своїх дітей, обґрунтовуючи цей вибір "великою кількістю незаповнених годин" у державній школі, де вчився її старший син.

Після цих висловлювань колишня вчителька сина міністерки заявила французьким ЗМІ, що вона ніколи не прогулювала уроки, а забрали дитину зі школи, бо її відмовились перевести у старший клас.

Після цього представники профспілки вчителів зажадали від Удеа-Кастера публічних вибачень. Вона перепросила перед викладачами, але закликала припинити особисті нападки на неї й відмовилась іти у відставку.

Нагадаємо, минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн. Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси.

Детально про Атталя читайте у статті "Перший після Наполеона".