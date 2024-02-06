СМИ анонсировали очередные перестановки в правительстве Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон и новый премьер-министр страны Габриэль Атталь готовят очередные кадровые изменения в правительстве, которые могут быть объявлены в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили источники агентства AFP.

По данным AFP, Атталь может объявить о перестановках во французском правительстве уже в среду, 7 февраля. Среди прочего они могут касаться назначения 14 младших министров, чьи должности до сих пор не заполнены.

Но собеседники агентства предполагают, что также может идти речь и о более масштабных кадровых решениях. Среди прочего, они указывают на возможность увольнения министерши спорта и образования Амели Удеа-Кастеры, попавшей в скандал из-за жалоб на государственную школу, откуда забрала сына.

Также, пишет AFP, не исключено назначение в правительство одного из ключевых соратников Макрона – лидера центристской партии MoDem Франсуа Байру, недавно оправданного по обвинениям в мошенничестве.

Сначала появились предположения, что Байру может вернуться на должность министра образования Франции вместо Удеа-Кастера, но некоторые источники AFP предположили, что Макрон предпочтет другую кандидатуру.

Напомним, бывшего министра образования Габриэля Атталя назначили премьером в начале января, он стал самым молодым премьер-министром в истории Пятой республики.

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