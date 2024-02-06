Нападение возле суда в Стамбуле: погиб прохожий, пятеро раненых

В результате нападения под зданием суда в Стамбуле утром 6 февраля, кроме двух человек, открывших огонь, погиб прохожий, также есть раненые.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, объявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Тунч подтвердил, что в результате нападения, которое классифицируется как попытка теракта, у здания суда в Стамбуле, были ликвидированы двое нападавших – мужчина и женщина, которых ранее судили за членство в террористической организации.

Он добавил, что от ранений позже скончался один из четырех прохожих, которые находились возле суда Стамбула. Также ранения получили трое правоохранителей.

В результате следственных действий, отметил глава Минюста Турции, задержали подозреваемых в причастности к попытке теракта 34 человека. Что именно им инкриминируют, не уточняется.

Ранее сообщалось, что несколько человек открыли огонь по полиции под зданием суда в Стамбуле, двух нападавших застрелили, а еще одного – задержали раненым. Тогда утверждалось, что нападавшие являются членами Революционной народно-освободительной партии.

В конце января произошел теракт в одной из церквей Стамбула с гибелью одного человека, после того задержали десятки человек. Ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ.