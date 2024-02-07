Кулеба про допомогу США: Все дуже заплутано, як у детективі

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав ситуацію із неможливістю Конгресу США ухвалити допомогу Україні "дуже заплутаною" і закликав Сполучені Штати продемонструвати лідерство.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба сказав на спільному брифінгу з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві в середу.

"Вчора вночі отримав останній звіт з Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій. Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Все дуже заплутано, залежить від багатьох факторів", – сказав Кулеба.

Однак він запевнив, що "всі шукають рішення" й дискусія сфокусована на тому, як його якнайшидше ухвалити.

"Щодня ми працюємо з американською стороною, в основному непублічно, тому що там замішані питання внутрішньої політики, кордон, а ми не втручаємося у питання внутрішньої політики", – зазначив глава МЗС.

У цьому контексті він похвали ЄС за рішення саміту 1 лютого щодо виділення 50 млрд євро, яким "Європа продемонструвала своє лідерство".

"Європа зробила сильно, гідно і вчасно. Тепер питання, власне, для Америки, що вона також залишається лідером у захисті спільних цінностей і інтересів", – сказав Кулеба.

Раніше повідомляли, що у Сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів від республіканців для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також передбачає додаткове фінансування для України.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що пакет законів про імміграцію та міжнародну допомогу, зокрема Україні, не стане законом через опозицію спікера Палати представників Майка Джонсона.

Президент Джо Байден заявив, що його попередник Дональд Трамп домагається зриву законопроєкту в Сенаті.