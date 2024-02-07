У Сенаті США пропонують розглянути допомогу Україні окремо від питання кордону

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що пакет законів про імміграцію та міжнародну допомогу, зокрема Україні, не стане законом через опозицію спікера Палати представників Майка Джонсона та занепокоєння серед республіканців у Сенаті.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав CNN.

За його словами, Сенату необхідно змінити курс щодо пакету законів про національну безпеку та зосередитися на наданні зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Є й інші частини цього проєкту, які також є надзвичайно важливими: Україна, Ізраїль, Тайвань. На мою думку, ми все ж таки повинні зайнятися рештою (питань, крім кордону), тому що це важливо. Не те, що кордон не важливий, але ми не можемо досягти результату", – вважає Макконнелл.

На його думку, законодавці повинні рухатися саме в цьому напрямку, а лідер сенатської більшості від демократів Чак Шумер має вирішити, як переформулювати це питання.

Раніше повідомляли, що у Сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів від республіканців для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також передбачає додаткове фінансування для України.

Нагадаємо, перед цим Сенат США після кількамісячних переговорів представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.

Але спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.

Президент Джо Байден заявив, що його попередник Дональд Трамп домагається зриву законопроєкту в Сенаті.