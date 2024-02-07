Кулеба о помощи США: Все очень запутанно, как в детективе

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с невозможностью американского Конгресса принять помощь Украине "очень запутанной" и призвал Соединенные Штаты продемонстрировать лидерство.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба сказал на совместном брифинге с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве в среду.

"Вчера ночью получил последний отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий. Некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив. Все очень запутано, зависит от многих факторов", – сказал Кулеба.

Однако он заверил, что "все ищут решение" и дискуссия сфокусирована на том, как его как можно быстрее принять.

"Ежедневно мы работаем с американской стороной, в основном непублично, потому что там замешаны вопросы внутренней политики, граница, а мы не вмешиваемся в вопросы внутренней политики", – отметил глава МИД.

В этом контексте он похвалы ЕС за решение саммита 1 февраля о выделении 50 млрд евро, которым "Европа продемонстрировала свое лидерство".

"Европа сделала сильно, достойно и вовремя. Теперь вопрос, собственно, для Америки, что она также остается лидером в защите общих ценностей и интересов", – сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что пакет законов об иммиграции и международной помощи, в том числе Украине, не станет законом из-за оппозиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Президент Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп добивается срыва законопроекта в Сенате.