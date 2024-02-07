Німеччина готова посилити миротворчу місію в Боснії у разі необхідності 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився за те, щоб у разі необхідності посилити військову миротворчу місію в Боснії і Герцеговині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Під час візиту до стабілізаційної місії ЄС EUFOR Althea в Сараєво в середу Пісторіус підтвердив рішучість союзників зберегти суверенітет і територіальну цілісність держави Боснія і Герцеговина.

"У Сербії і в Республіці Сербській в Боснії і Герцеговині Росія неодноразово знаходила сприятливий ґрунт для своїх спроб дестабілізувати регіон і розширити власний вплив, наприклад, за допомогою дезінформаційних кампаній і впливу на засоби масової інформації", – сказав він.

"Напруженість на Західних Балканах вимагає від нас продовження і, в разі необхідності, посилення наших стабілізаційних заходів у консультаціях з нашими партнерами на місцях", – додав Боррель, кажучи, що говорить з точки зору НАТО і Європейського Союзу.

Наразі у рамках миротворчої місії в Боснії перебувають близько 30 німецьких військових. Місія була створена на підтримку Дейтонської мирної угоди, яка поклала край війні в Боснії в 1995 році.

Країна залишається потенційною зоною конфлікту, і німецькі солдати збирають інформацію під час патрулювання і контактів з місцевим населенням та установами, а також складають звіти про ситуацію.

Рада безпеки ООН 3 листопада на рік продовжила мандат миротворчих сил ЄС у Боснії і Герцеговині.

Читайте також: Ціна відмови: які наслідки матиме ненадання Боснії статусу кандидата у члени ЄС