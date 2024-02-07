ЗМІ: у Сенаті можуть розглянути допомогу Україні окремо від "питання розбрату" про кордон

Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер нібито планує вилучити погоджений обома партіями з проєкту про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, та у середу винести на голосування всі решту питань -- включно з допомогою Україні.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, Чак Шумер планує вилучити питання кордону із проєкту щодо додаткового фінансування на питання нацбезпеки і винести на голосування 7 лютого лише допомогу для України, Ізраїлю, партнерів у Тихоокеанському регіоні та кошти на гуманітарну допомогу для України і цивільних у секторі Гази.

Помічник одного з сенаторів-демократів поділився інсайдом, що Шумер повідомив однопартійців про цей план і збирається запустити його після того, як спроба голосування за комплексний проєкт провалиться.

Сенатори очікують, що у такому вигляді проєкт може бути схвалений. Для цього буде потрібно 60 голосів.

Шумер все ще планує проводити процедурне голосування щодо пакету, у якому об’єднані питання допомоги Україні, Ізраїлю та заходів безпеки на кордоні, щоб демократи мали можливість проголосувати за нього і під час кампанії казати, що вони намагалися відреагувати на кризову ситуацію на кордоні з Мексикою.

Проте очікується, що республіканці заблокують проєкт, і тоді Шумер піде за "планом Б", задіявши процедуру, що дозволяє йому одразу повторно поставити на голосування решту питань.

Раніше повідомляли, що у Сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів від республіканців для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також передбачає додаткове фінансування для України.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що пакет законів про імміграцію та міжнародну допомогу, зокрема Україні, не стане законом через опозицію спікера Палати представників Майка Джонсона.

Президент Джо Байден заявив, що його попередник Дональд Трамп домагається зриву законопроєкту в Сенаті.