У Латвії збільшать штрафи за грубе перевищення швидкості до 2000 євро

Сейм Латвії 2 травня ухвалив в остаточному читанні поправки до закону про дорожній рух, які передбачають посилення покарань за серйозні порушення швидкісного режиму на дорогах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Поправки до закону передбачають, що за перевищення швидкості від 61 до 70 км/год водії мопедів, мотоциклів, легкових автомобілів і вантажних авто, маса яких не перевищує 7,5 тонни, можуть бути покарані у вигляді штрафу сумою від 720 до 960 євро (нині – 360-480 євро) і позбавлення водійських прав на дев'ять місяців (нині – шість місяців).

У разі, якщо подібне порушення швидкості буде допущено в житловому місці, планується застосовувати грошовий штраф у розмірі від 1040 до 1400 євро (зараз – 540-680 євро) і позбавляти водійських прав на строк від дев'яти до 12 місяців (зараз – 12 місяців).

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У випадках, коли швидкість було перевищено більш ніж на 70 км/год, застосовуватиметься штраф від 1400 до 2000 євро. При цьому водія позбавлятимуть прав на строк від 12 до 36 місяців. Ця норма стосуватиметься всіх транспортних засобів, незалежно від маси.

За водіння транспортного засобу в разі, якщо водійські права було тимчасово відібрано, доведеться сплатити штраф у розмірі від 280 до 700 євро.

Законодавчі зміни в Латвії також вимагатимуть від водіїв велосипедів та електросамокатів мати при собі водійські документи, на додаток до водіїв автотранспорту.

Нагадаємо, минулого року парламент Австрії схвалив законопроєкт, який дозволить владі конфісковувати автомобілі, водії яких значно перевищили швидкість.