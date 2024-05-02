Брюссель сигналізував Грузії, що вона ще здатна зупинити відкат від ЄС

Гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман попередив грузинський уряд, що законопроєкт про "іноагентів" є неприйнятним і стане перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС, однак час змінити ситуацію все ще є.

Про це Купман заявив журналістам у Тбілісі, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами високопоставленого представника ЄС, Брюссель стежить за ситуацією з ухваленням законопроєкта і стурбований тим, що відбувається.

"Є тривожні зміни щодо законодавства. Прийнятий у другому читанні закон про прозорість у такому вигляді є неприйнятним і створюватиме серйозні перешкоди на шляху вступу до ЄС", – сказав Купман.

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Він попередив, що грузинська влада все ще здатна змінити ситуацію.

"Однак час ще є. Ми напрацюємо наші рекомендації (чи починати переговори щодо вступу Грузії в ЄС. – Ред.) у вересні та видамо наш звіт у жовтні-листопаді, так що час ще є. Але м'яч дуже сильно на полі уряду", – додав він.

Очікують, що парламент Грузії розгляне законопроєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

Фактичний керівник партії влади Грузії, проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі у рідкісній промові в понеділок заявив, що Грузії необхідно захистити свій суверенітет від іноземних спроб контролювати її, і припустив, що противники законопроєкту діють в інтересах Заходу.

Події у Грузії розглядають як частину ширшої боротьби, яка може визначити, чи буде Грузія наближатися до Європи, чи повернеться під вплив Москви.

Нагадаємо, Венеційська комісія Ради Європи готує терміновий висновок щодо скандального грузинського законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Багатотисячні протести проти законопроєкту, розгляд якого ініціювала "Грузинська мрія", тривають уже кілька тижнів.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади.

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