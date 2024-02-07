Литовская компания выходит из проекта строительства школы в Буче

Компания Nullus, которая является частью инфраструктурного фонда BaltCap, выходит из проекта строительства новой школы в Буче на фоне обвинений против своего бывшего партнера в растрате средств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

О выходе Nullus в BaltCap сообщили BNS.

По словам компании, она выходит из проекта на фоне обвинений против своего бывшего партнера Шарунаса Степукониса, которого подозревают в том, что он растратил более 30 миллионов евро из компаний, которыми руководит фонд прямых инвестиций.

"Обвинения против Степукониса, генерального директора Nullus и одного из инициаторов проекта, несовместимы с благородной целью этого проекта, и мы выходим из него, чтобы нейтрализовать репутационный риск", – сообщили BNS в BaltCap.

Айварас Каралюс, генеральный директор BT Invest, литовской бизнес-группы, работающей в Украине, сообщил сайту деловых новостей vz.lt, что документы для вывода Nullus уже готовятся в соответствии с украинским законодательством.

В августе сообщалось, что Литва построит школу в Буче, а проект, заказанный Фондом поддержки Бучанской школы, будет реализовывать Nullus. Общая стоимость проекта оценивалась в 18 миллионов евро.

Современное здание школы, построенное по последним экологическим требованиям, должно было быть передано муниципалитету Бучи бесплатно. Первоначальный план предусматривал открытие школы 1 сентября 2025 года.

Ранее литовский город Паланга решил принять на отдых детей из Бучи.