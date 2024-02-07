Екзитпол: Чинний президент Азербайджану перемагає на дострокових виборах

В Азербайджані 7 лютого відбулось голосування на президентських виборах, де перемогу прогнозують чинному голові держави Ільхаму Алієву.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Report.az, свідчить екзитпол компанії Oracle Advisory Group.

За даними екзитполу, Алієв попередньо отримав 93,9% голосів виборців. Жоден із решти шести кандидатів не набрав і 2%.

Центрвиборчком Азербайджану стверджував, що станом на 17:00 за місцевим часом на виборчі дільниці прийшли майже 4,6 мільйона людей, або близько 71% всіх виборців.

Алієв несподівано оголосив про дострокові президентські вибори в грудні 2023 року, хоча міг перебувати на посаді до 2025-го.

Через відмову допустити на вибори спостерігачів від Парламентської асамблеї Ради Європи та наклала на Азербайджан політичні санкції.

А втім, азербайджанська делегація сама вирішила вийти зі складу ПАРЄ, не чекаючи рішення.

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