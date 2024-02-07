Глава прикордонного агентства ЄС: Повністю зупинити нелегальну міграцію неможливо

Голова прикордонного агентства ЄС Frontex Ганс Лейтенс очікує зростання загального припливу мігрантів до Євросоюзу у 2024 році та вважає, що повністю зупинити переміщення людей неможливо.

Про це Лейтенс розповів у розмові з агентством Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про червневі вибори в ЄС до Європарламенту, на яких міграція є головним питанням, колишній нідерландський прикордонник сказав, що повністю зупинити нелегальних мігрантів нереально.

"Міграція – це глобальне явище. Нам потрібно управляти міграцією, тому що ми не можемо впоратися з некерованою міграцією в Європу. Але повна зупинка – для мене це здається дуже складним, якщо не сказати неможливим", – зазначив Лейтенс.

Минулого року агентство Frontex зафіксувало 380 тисяч нелегальних перетинів кордону, що є найвищим показником з 2016 року.

Це стало ще одним роком зростання поспіль після мінімуму пандемії COVID у 2020 році, і ця тенденція, на думку Лейтенса, збережеться і в 2024 році.

"Я не думаю, що з'явиться нова тенденція до зниження кількості перетинів", – сказав він, очікуючи, що більше людей з країн Африки на південь від Сахари прагнутимуть потрапити до Європи, в той час як ситуація з палестинцями, які тікають з Гази, залишається невизначеною.

"Я не хочу звучати дуже панічно, але я думаю, що це припущення може бути доведено", – зізнався Лейтенс.

Нагадаємо, минулого року в Європейському Союзі досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Останнім часом дуже багато мігрантів прибувають до іспанських Канарських островів. У січні їхня кількість зросла більш ніж на 1000% порівняно з минулим роком.