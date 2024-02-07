Група Європарламенту на чолі з Мелоні поповнилась маргінальним депутатом від Франції

Крайня права французька партія Reconquête, яку очолює Маріон Марешаль – племінниця Марін Ле Пен, 7 лютого оголосила про входження її представника в Європарламенті до групи "Європейські консерватори та реформісти" (ECR), де головує прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Відтепер єдиний представник Reconquête у Європарламенті Ніколя Бей входить до євроскептичної фракції ECR, яка об’єднує зокрема "Братів Італії" Мелоні та польське "Право і справедливість".

"Приєднавшись до ECR, ми даємо собі можливість разом з цією групою випередити групу Renew Europe Емманюеля Макрона і, таким чином, зменшити центристський вплив у Європарламенті", – прокоментувала Марешаль.

Вона уточнила, що Бея прийняли до групи після запевнень щодо його позиції стосовно повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але рішення про приєднання самої Reconquête до ECR буде ухвалене після виборів до Європарламенту.

Перехід одного депутата Європарламенту не матиме негайного впливу на політичні розклади, пише Politico, але це "ознака того, що може статися на європейських виборах у червні".

"Європейські консерватори і реформісти" – наразі досить невелика й відсторонена сила в Європарламенті, але за підсумками виборів у червні вона може обігнати ліберальну Renew Europe й збільшити вплив правих сил у цій євроінституції.

Крім того, останнім часом ECR загравала з ідеєю прийняття до групи партії "Фідес" угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.