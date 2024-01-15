Вибори до Європарламенту: Праві та ультраправі наближаються до більшості

Ультраправа група Європейського парламенту "Ідентичність і демократія" (ID) та консервативні "Європейські консерватори і реформісти" (ECR) виходять на третє й четверте місця за рівнем підтримки перед виборами до Європарламенту в червні 2024 року.

Про це свідчить спільний аналіз проєктів Europe Elects та Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Прогноз свідчить, що "Ідентичність і демократія" може претендувати на 12,5% голосів на виборах до Європарламенту й отримати 93 місць, ставши третьою за чисельністю групою. Найбільше голосів за представників ID віддають у Франції, Німеччині та Нідерландах, тоді як в Італії ультраправа "Ліга" поступається більш центристським "Братам Італії" з ECR.

Європейські консерватори та реформісти можуть розраховувати на 10,9% голосів – головно за рахунок саме "Братів Італії".

При цьому за кількістю місць вони будуть п’ятими з 80 мандатами – одразу після ліберальної групи Renew Europe, якій прогнозують 84 місця за 10,3% голосів.

Прогноз Europe Elects і Euractiv свідчить, що правоцентристська Європейська народна партія досі залишається найбільш популярною групою Європарламенту: вона може отримати 23,5% голосів і 178 місць, причому найбільше голосів за неї віддадуть у третині країн ЄС – Греції, Болгарії, Латвії, Фінляндії, Польщі, Німеччині, Словенії, Хорватії та Іспанії.

Таким чином, усі праві групи, а також угорська партія "Фідес" і ультраправа французька "Реконкіста", які не входять до складу груп, можуть отримати більшість у 367 із 720 місць.

Хоча ідеологічно ці блоки не завжди між собою єдині, вони, вказує Euractiv, можуть гальмувати екологічні ініціативи в Європарламенті.

У Європарламенті нещодавно попередили, що Європейський Союз може стати некерованим, якщо ультраправі на виборах до Європейського парламенту в червні отримають такі ж результати, як і на листопадових виборах у Нідерландах, і як прогнозують соціологічні опитування.