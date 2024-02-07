Группа Европарламента во главе с Мелони пополнилась маргинальным депутатом от Франции

Крайне правая французская партия Reconquête, которую возглавляет Марион Марешаль – племянница Марин Ле Пен, 7 февраля объявила о вхождении ее представителя в Европарламенте в группу "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR), где председательствует премьер Италии Джорджия Мелони.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Отныне единственный представитель Reconquête в Европарламенте Николя Бей входит в евроскептическую фракцию ECR, которая объединяет в частности "Братьев Италии" Мелони и польское "Право и справедливость".

"Присоединившись к ECR, мы даем себе возможность вместе с этой группой опередить группу Renew Europe Эмманюэля Макрона и, таким образом, уменьшить центристское влияние в Европарламенте", – прокомментировала Марешаль.

Она уточнила, что Бея приняли в группу после заверений относительно его позиции относительно полномасштабного вторжения России в Украину, но решение о присоединении самой Reconquête к ECR будет принято после выборов в Европарламент.

Переход одного депутата Европарламента не будет иметь немедленного влияния на политические расклады, пишет Politico, но это "признак того, что может произойти на европейских выборах в июне".

"Европейские консерваторы и реформисты" – пока довольно небольшая и отстраненная сила в Европарламенте, но по итогам выборов в июне она может обогнать либеральную Renew Europe и увеличить влияние правых сил в этой евроинституции.

Кроме того, в последнее время ECR заигрывала с идеей принятия в группу партии "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана.