Засуджений за масштабні теракти в Європі член ІДІЛ відбуватиме вирок у Франції

Члена терористичної організації ІДІЛ Салаха Абдеслама, засудженого до довічного ув'язнення за теракти в Парижі 2015 року, 7 лютого забрали з камери бельгійської в'язниці і переведели назад до Франції.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, повідомила федеральна прокуратура Бельгії.

З 2016 року Абдеслам перебував під вартою у Франції, але його адвокати стверджували, що йому слід дозволити відбувати покарання в Бельгії, де він виріс і має родинні зв'язки, незважаючи на французьке громадянство.

Після суду в Брюсселі місцевий апеляційний суд на певний призупинив переведення терориста до Франції через побоювання, що це суперечить Європейській конвенції з прав людини та її захисту права на сімейне життя.

Але бельгійська прокуратура 7 лютого пояснила, що повернення Абдеслама "було юридично безповоротним", позаяк юридична угода Бельгії про його передачу назад до Франції замінила цивільне рішення апеляційного суду Брюсселя.

Абдеслам – єдиний вцілілий член осередку "Ісламської держави", який у листопаді 2015 року вбив 130 людей у Парижі й у 2022 році був засуджений до довічного ув’язнення. Минулого року Абдеслама також визнали винним у плануванні смертельних терактів у Брюсселі у 2016 року – на суд його спеціально привезли з Франції, але за умови повернення.

Масові вбивства в Парижі та Брюсселі були частиною хвилі нападів, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава" в Європі.

Більше про події 2016 року читайте в архівному матеріалі: Чому Брюссель не здолав терористичну загрозу та як доведеться змінитися Європі.