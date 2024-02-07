Осужденный за масштабные теракты в Европе член ИГИЛ будет отбывать приговор во Франции

Члена террористической организации ИГИЛ Салаха Абдеслама, приговоренного к пожизненному заключению за теракты в Париже 2015 года, 7 февраля забрали из камеры бельгийской тюрьмы и перевели обратно во Францию.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, сообщила федеральная прокуратура Бельгии.

С 2016 года Абдеслам находился под стражей во Франции, но его адвокаты утверждали, что ему следует позволить отбывать наказание в Бельгии, где он вырос и имеет родственные связи, несмотря на французское гражданство.

После суда в Брюсселе местный апелляционный суд на некоторое время приостановил перевод террориста во Францию из-за опасений, что это противоречит Европейской конвенции по правам человека и ее защите права на семейную жизнь.

Но бельгийская прокуратура 7 февраля объяснила, что возвращение Абдеслама "было юридически необратимым", поскольку юридическое соглашение Бельгии о его передаче обратно во Францию заменило гражданское решение апелляционного суда Брюсселя.

Абдеслам – единственный уцелевший член ячейки "Исламского государства", который в ноябре 2015 года убил 130 человек в Париже и в 2022 году был приговорен к пожизненному заключению. В прошлом году Абдеслама также признали виновным в планировании смертельных терактов в Брюсселе в 2016 году – на суд его специально привезли из Франции, но при условии возвращения.

Массовые убийства в Париже и Брюсселе были частью волны нападений, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство" в Европе.

Больше о событиях 2016 читайте в архивном материале: Почему Брюссель не преодолел угрозу терроризма и как придется измениться Европе.