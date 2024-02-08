Салліван: США не мають альтернативи, ніж надати допомогу Україні

У Білому дому заявили, що у США немає "плану Б", якщо підтримка Києва і надалі блокуватиметься в Конгресі, тому сподіваються отримати від законодавців додаткове фінансування для України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, повідомляє Voice of America.

"Немає альтернативи тому, щоб Сполучені Штати взяли на себе відповідальність і надали такий рівень ресурсів, який дозволить Україні мати артилерію, системи протиповітряної оборони та інші можливості, яких вона потребує", – зазначив представник Білого дому.

Він сказав, що не втрачає надії, звернувши увагу, що навіть останніми днями "значна кількість республіканців" заявила, що необхідно ухвалити пакет підтримки для України.

"І тому час має вирішальне значення. Тож ми продовжуватимемо зосереджуватися на цьому, та віримо, що ми все ще можемо й зможемо це зробити", – резюмував Салліван.

Раніше повідомляли, що Сенат США в четвер голосуватиме за окремий законопроєкт про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-Тихоокеанського регіону, який не включає питання міграційної реформи, що розділило республіканців і демократів.

Нагадаємо, у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Йдеться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.

Перед цим президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.