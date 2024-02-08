Салливан: у США нет другой альтернативы, кроме оказания помощи Украине

В Белом доме заявили, что у США нет "плана Б", если поддержка Киева и в дальнейшем будет блокироваться в Конгрессе, поэтому надеются получить от законодателей дополнительное финансирование для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает Voice of America.

"Нет альтернативы тому, чтобы Соединенные Штаты взяли на себя ответственность и предоставили такой уровень ресурсов, который позволит Украине иметь артиллерию, системы противовоздушной обороны и другие возможности, в которых она нуждается", – отметил представитель Белого дома.

Он сказал, что не теряет надежды, обратив внимание на то, что даже в последние дни "значительное количество республиканцев" заявило, что необходимо принять пакет поддержки для Украины.

"И поэтому время имеет решающее значение. Поэтому мы будем продолжать сосредотачиваться на этом, и верим, что мы все еще можем и сможем это сделать", – резюмировал Салливан.

Ранее сообщалось, что Сенат США в четверг будет голосовать за отдельный законопроект о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-Тихоокеанского региона, но не включает вопрос миграционной реформы, что разделило республиканцев и демократов.

Напомним, в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Перед этим президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законопроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.