Інтерпол попросив Москву видати проросійського олігарха-втікача Шора Молдові

Інтерпол попросив Москву підтвердити місцезнаходження олігарха-втікача Ілана Шора на території Росії і вжити заходів для його затримання та екстрадиції в Молдову.

Про це телеканалу TV8 розповів голова Національного центрального бюро Інтерполу в Молдові Віорел Центіу, пише "Європейська правда".

Центіу уточнив, що загалом до Росії надіслали два запити: один було подано напередодні, а другий – на початку лютого, коли стало відомо про виліт Шора з Ізраїлю.

"Ми попросили знайти і затримати його для подальшої екстрадиції в Молдову", – заявив Центіу.

За словами Центіу, 2 лютого бюро Інтерполу отримало відповідь, у якій ішлося, що Шор востаннє був у Росії у 2014 році.

7 лютого до Москви надіслали новий запит щодо Шора. Цьому передували публікації про його зустріч із головою комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонідом Калашниковим.

Наразі центральне бюро Інтерполу в Молдові очікує відповіді від російської влади.

Ілана Шора у Молдові засудили до 15 років в'язниці і конфіскації майна на 5 млрд леїв (понад $250 млн) у справі про "крадіжку мільярда" з банків країни.

Шор останніми роками переховувався від молдовського правосуддя в Ізраїлі. Однак після нападу ХАМАС він залишив країну.

Донедавна у Молдові функціонував та організовував антиурядові протести політичний проєкт Шора – популістська партія "Шор", доки КС Молдови не оголосив її незаконною через фінансування з Росії.

Партія спробувала відновити діяльність під назвою "Шанс", її кандидати мали масово балотуватися на місцевих виборах у Молдові. Проте за два дні до голосування їх зняли з перегонів на підставі звіту Служби інформації та безпеки Молдови.