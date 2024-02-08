Интерпол попросил Москву выдать пророссийского олигарха-беглеца Шора Молдове

Интерпол попросил Москву подтвердить местонахождение беглого олигарха Илана Шора на территории России и принять меры для его задержания и экстрадиции в Молдову.

Об этом телеканалу TV8 рассказал председатель Национального центрального бюро Интерпола в Молдове Виорел Центиу, пишет "Европейская правда".

Центиу уточнил, что всего в Россию направили два запроса: один был подан накануне, а второй – в начале февраля, когда стало известно о вылете Шора из Израиля.

"Мы попросили найти и задержать его для дальнейшей экстрадиции в Молдову", – заявил Центиу.

По словам Центиу, 2 февраля бюро Интерпола получило ответ, в котором говорилось, что Шор последний раз был в России в 2014 году.

7 февраля в Москву направили новый запрос относительно Шора. Этому предшествовали публикации о его встрече с председателем комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

Сейчас центральное бюро Интерпола в Молдове ожидает ответа от российских властей.

Илана Шора в Молдове приговорили к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев (более $250 млн) по делу о "краже миллиарда" из банков страны.

Шор последние годы скрывался от молдовского правосудия в Израиле. Однако после нападения ХАМАС он покинул страну.

До недавнего времени в Молдове функционировал и организовывал антиправительственные протесты политический проект Шора – популистская партия "Шор", пока КС Молдовы не объявил ее незаконной из-за финансирования из России.

Партия попыталась возобновить деятельность под названием "Шанс", ее кандидаты должны были массово баллотироваться на местных выборах в Молдове. Однако за два дня до голосования их сняли с гонки на основании отчета Службы информации и безопасности Молдовы.