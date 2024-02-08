Ключовий соратник Макрона несподівано відмовився від посади в уряді

Лідер французької центристської партії MoDem Франсуа Байру, який є давнім союзником президента Емманюеля Макрона, відмовився обійняти посаду у французькому уряді через розбіжності в поглядах із чинною владою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Байру сказав в інтерв’ю France Info.

Французький політик напередодні публічно заявив про відмову обійняти посаду міністра збройних сил в уряді Габріеля Атталя, а також очолити Міністерство освіти – яке в системі французького уряду є одним із ключових.

Коментуючи своє рішення, лідер MoDem заявив про "постійний, безперервний і все більший розрив між низами і сильними світу цього", розкритикувавши склад нинішнього уряду – більшість міністрів якого є вихідцями з Парижа – та його політику.

Байру водночас заявив, що Макрон і Атталь "частково поділяють" його спостереження, але "слова мають супроводжуватись діями".

MoDem наразі становить п'яту частину членів пропрезидентської коаліції у Франції та є ключовим союзником Макрона після того, як на виборах 2022 року його партія втратила абсолютну більшість.

Про можливе призначення Франсуа Байру до уряду почали говорити після того, як на початку тижня з нього зняли звинувачення у зловживанні коштами ЄС.

Його відмова є частиною ширшої проблеми уряду нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя, який ще має призначити понад десяток урядовців до свого кабінету.

Читайте також: Перший після Наполеона: як наймолодший прем'єр має врятувати Францію від ультраправих.