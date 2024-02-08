Ключевой соратник Макрона неожиданно отказался от должности в правительстве

Лидер французской центристской партии MoDem Франсуа Байру, который является давним союзником президента Эмманюэля Макрона, отказался занять должность во французском правительстве из-за разногласий во взглядах с действующей властью.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Байру сказал в интервью France Info.

Французский политик накануне публично заявил об отказе занять должность министра вооруженных сил в правительстве Габриэля Атталя, а также возглавить Министерство образования – которое в системе французского правительства является одним из ключевых.

Комментируя свое решение, лидер MoDem заявил о "постоянном, непрерывном и все большем разрыве между низами и сильными мира сего", раскритиковав состав нынешнего правительства – большинство министров которого являются выходцами из Парижа – и его политику.

Байру в то же время заявил, что Макрон и Атталь "частично разделяют" его наблюдения, но "слова должны сопровождаться действиями".

MoDem сейчас составляет пятую часть членов пропрезидентской коалиции во Франции и является ключевым союзником Макрона после того, как на выборах 2022 года его партия потеряла абсолютное большинство.

О возможном назначении Франсуа Байру в правительство начали говорить после того, как в начале недели с него сняли обвинения в злоупотреблении средствами ЕС.

Его отказ является частью более широкой проблемы правительства нового премьер-министра Габриэля Атталя, который еще должен назначить более десятка чиновников в свой кабинет.

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