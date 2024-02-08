Суд Швейцарії підтвердив вирок кліматичним активістам за блокування дороги

Федеральний суд Швейцарії залишив у силі вирок п'яти кліматичним активістам, яких засудили до арешту й штрафу через блокування дороги у 2019 році в місті Лозанна, постановивши, що він не порушує Європейську конвенцію з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

У грудні 2019 року п'ятеро активістів разом із майже сотнею людей брали участь у блокуванні однієї із центральних вулиць Лозанни, яке тривало понад шість годин.

У результаті рух транспорту, зокрема автобусів і машин швидкої допомоги, довелося спрямувати в об'їзд, що спричинило серйозні перебої в роботі.

Суд першої інстанції засудив п'ятьох активістів до умовного арешту на 20 днів, а також до штрафу в розмірі 200 швейцарських франків. Кантональний суд відхилив апеляцію підсудних, що змусило їх подати апеляцію до Федерального суду Швейцарії.

Вони зокрема стверджували, що засудження порушило їхнє право на свободу зібрань, гарантоване статтею 11 Європейської конвенції з прав людини. Нині Федеральний суд постановив, що вирок не суперечив праву на свободу мирних зібрань та об'єднань.

Минулого року, нагадаємо, в Німеччині двох кліматичних активістів з ініціативи "Останнє покоління" засудили до кількох місяців ув’язнення за блокування доріг у місті Гайльбронн.

Загалом у Європі учасники кліматичних рухів нерідко привертають увагу обливанням фарбою або приклеюванням себе до експонатів у музеях.