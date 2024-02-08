Суд Швейцарии подтвердил приговор климатическим активистам за блокирование дороги

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе приговор пяти климатическим активистам, которых приговорили к аресту и штрафу за блокирование дороги в 2019 году в городе Лозанна, постановив, что он не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

В декабре 2019 года пятеро активистов вместе с почти сотней людей участвовали в блокировании одной из центральных улиц Лозанны, которое продолжалось более шести часов.

В результате движение транспорта, в том числе автобусов и машин скорой помощи, пришлось направить в объезд, что повлекло серьезные перебои в работе.

Суд первой инстанции приговорил пятерых активистов к условному аресту на 20 дней, а также к штрафу в размере 200 швейцарских франков. Кантональный суд отклонил апелляцию подсудимых, что заставило их подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Они в частности утверждали, что осуждение нарушило их право на свободу собраний, гарантированное статьей 11 Европейской конвенции по правам человека. Сейчас Федеральный суд постановил, что приговор не противоречил праву на свободу мирных собраний и объединений.

В прошлом году, напомним, в Германии двух климатических активистов из инициативы "Последнее поколение" приговорили к нескольким месяцам заключения за блокирование дорог в городе Гайльбронн.

В целом в Европе участники климатических движений нередко привлекают внимание обливанием краской или приклеиванием себя к экспонатам в музеях.