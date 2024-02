ЄС вчергове закликав Лукашенка відпустити білоруських політв'язнів

У зовнішньодипломатичній службі ЄС знову закликали самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка відпустити білоруських політв’язнів, наголосивши, що не забувають про цих людей.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник Європейської служби із зовнішніх справ Петер Стано.

Стано нагадав про долю активіста і журналіста польської меншини Анджея Почобута, якого лукашенківські суди засудили до 8 років позбавлення волі, та ще сотні білоруських політв’язнів.

Belarus: 1y ago,@poczobut was sentenced to 8y in prison. Like him, there are 100s of political prisoners:Nobel Laureate @bialiatski, @by_kalesnikava, @viktar_babaryka, S. Tsikhanousky... They are being held in inhumane conditions.We do not forget them. All should be released. https://t.co/7CDS9wTUvZ