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ЄС вчергове закликав Лукашенка відпустити білоруських політв'язнів

Четвер, 8 лютого 2024, 18:40

У зовнішньодипломатичній службі ЄС знову закликали самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка відпустити білоруських політв’язнів, наголосивши, що не забувають про цих людей. 

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник Європейської служби із зовнішніх справ Петер Стано. 

Стано нагадав про долю активіста і журналіста польської меншини Анджея Почобута, якого лукашенківські суди засудили до 8 років позбавлення волі, та ще сотні білоруських політв’язнів.

"Це нобелівський лауреат Алесь Бяляцький, Марія Колеснікова, Віктор Бабарика, Сергій Тихановський… Їх утримують у нелюдських умовах. 

Ми не забуваємо про них. І всі вони мають вийти на волю", – наголосив Петер Стано. 

У листопаді головний дипломат ЄС засудив хвилі обшуків у представників демократичних сил Білорусі та їхніх родин.

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