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ЕС в очередной раз призвал Лукашенко отпустить белорусских политзаключенных

Четверг, 8 февраля 2024, 18:40

Во внешнедипломатической службе ЕС снова призвали Александра Лукашенко отпустить белорусских политзаключенных, подчеркнув, что не забывают об этих людях.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал представитель Европейской службы по внешним делам Петер Стано.

Стано напомнил о судьбе активиста и журналиста польского меньшинства Анджея Почобута, которого лукашенковские суды приговорили к 8 годам лишения свободы, и еще сотен белорусских политзаключенных.

"Это нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий, Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Сергей Тихановский... Их содержат в нечеловеческих условиях.

Мы не забываем о них. И все они должны выйти на свободу", – подчеркнул Петер Стано.

В ноябре главный дипломат ЕС осудил волны обысков у представителей демократических сил Беларуси и их семей.

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