ЕС в очередной раз призвал Лукашенко отпустить белорусских политзаключенных

Во внешнедипломатической службе ЕС снова призвали Александра Лукашенко отпустить белорусских политзаключенных, подчеркнув, что не забывают об этих людях.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал представитель Европейской службы по внешним делам Петер Стано.

Стано напомнил о судьбе активиста и журналиста польского меньшинства Анджея Почобута, которого лукашенковские суды приговорили к 8 годам лишения свободы, и еще сотен белорусских политзаключенных.

Belarus: 1y ago,@poczobut was sentenced to 8y in prison. Like him, there are 100s of political prisoners:Nobel Laureate @bialiatski, @by_kalesnikava, @viktar_babaryka, S. Tsikhanousky... They are being held in inhumane conditions.We do not forget them. All should be released. https://t.co/7CDS9wTUvZ