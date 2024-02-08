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В уряді Франції замінять міністерку освіти, яка потрапила у скандал

Четвер, 8 лютого 2024, 19:13

В уряді Франції готують заміну міністерки освіти Амелі Удеа-Кастера, на адресу якої пролунало багато критики майже одразу ж після призначення. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, рішення про заміну міністерки вже ухвалене. Найбільш очікуваним її наступником називають Ніколь Беллубе – ексміністерку юстиції, яка обіймала цю посаду під час першої президентської каденції Макрона.   

Також вже відомо, що з міністерства освіти піде профільна заступниця з реформи системи професійної освіти Кароль Гранжан. Вона заявила, що йде за власним рішенням. 

Відставка Удеа-Кастера була очікуваним рішенням після хвилі критики на її адресу. Скандал спричинили пояснення міністерки з приводу того, чому її власні діти навчаються у приватному ліцеї. 

Після того соцопитування показали, що більш ніж половина французів виступають за її відставку. 

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Франція